Paysandu sai na frente do Remo, no primeiro duelo da final do Parazão no Mangueirão

O Paysandu foi pra cima do Remo com vontade de ganhar e dominou no primeiro tempo. O resultado foi a abertura do marcador logo aos primeiros minutos do primeiro tempo. No retorno do intervalo, a nação bicolor fez o segundo gol e, assim, já está na vantagem para o jogo de volta, no próximo domingo, 14. Antes, as duas equipes voltam a se enfrentar, na quarta-feira, na disputa de vaga na final da Copa Verde. Nunca houve tanto RE-PA seguido como neste ano.

O jogo foi marcado por confusões e três expulsões, além de queixas contra a arbitragem.

No próximo domingo, Remo e Paysandu se enfrentam novamente. Em caso de empate, o campeão será conhecido na cobrança de penalidades, sendo que o Papão pode perder por até 1 a 0 que fica com o título do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2024.

Houve expulsões e os gols foram marcados pelos bicolores Jean Dias e por Esli García.

Diante do resultado, o técnico bicolor Hélio dos Anjos mantém a invencibilidade em clássicos RE-PA e o técnico azulino Gustavo Morínigo perde a invencibilidade à frente da equipe.

Os dois times começaram o jogo com bastante movimentação e muitas mudanças. O Paysandu iniciou no ataque com algumas ameaças ao Remo, contudo, a primeira finalização da partida foi azulina.

Paulinho Curuá deu passe para Sillas pelo lado direito. O meia cruzou para Thalys que chutou em direção ao gol, mas a bola foi para fora.

Após isso, o Paysandu passou a ter mais controle da posse de bola e do jogo. O clube bicolor conseguiu se infiltrar no campo do adversário com mais precisão e volume.

O placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ foi aberto aos 17 minutos do primeiro tempo pelo Papão. Nathan falhou na saída de bola azulina, Nicolas recuperou para o Bicola, passou para Edinho, que cruzou para Jean Dias. O atacante superou dois marcadores do Leão Azul e chutou por baixo do goleiro Marcelo Rangel, deixando a Fiel em estase.

O Remo tentou responder à altura. No ataque, Thalys cruzou para Pavani, que tentou uma bela bicicleta, mas, a finalização passou por cima da trave de Matheus Nogueira.

O Paysandu fez o primeiro gol e seguiu com mais organização em campo, tendo mais posse de bola e infiltrações na defesa do Remo. Enquanto isso, o Leão Azul tentava achar espaço para atacar o Bicola, mas, sem tanta efetividade.

Com o passar do jogo, os times diminuíram o ritmo, contudo o Papão seguiu com mais domínio em campo. O Leão sofreu para fazer a transição do meio de campo para o ataque, sentindo com falta de velocidade nos lançamentos.

No final do primeiro tempo, o Remo até chegou mais forte ao ataque bicolor. Nathan chegou pela direita e chutou para o gol, Matheus Nogueira defendeu e a bola foi pela linha de fundo.

FASE COMPLEMENTAR

Gustavo Morínigo optou por fazer duas mudanças após o intervalo. Ele tirou o atacante Echaporã para colocar Kelvin e colocou Matheus Anjos no lugar de Renato Alves. As modificações foram uma tentativa dar mais movimentação e efetividade para o time azulino.

O Remo começou mais intenso. Precisando do empate, o Leão Azul saiu mais para jogo nos primeiros minutos da segunda etapa, com mais acertos de passes e controle da bola, no entanto, sem consistência.

BAIXA

O jogo ficou mais pegado entre as equipes, com faltas dois lados. Em uma dessas, o lateral-esquerdo Nathan acabou levando o segundo amarelo na partida e foi expulso.

Mesmo com um a menos em campo, o Leão Azul não se fechou em campo. A equipe azulina teve um bom momento com um contra-ataque de Thalys, que arrancou e cruza a bola para pequena, no entanto, a zaga bicolor tirou.

Apesar do melhor momento do Remo no jogo, o Paysandu teve uma bela chance de ampliar o placar. Em cobrança de falta, Biel fez um bom cruzamento para Nicolas, que pouco fez na partida por conta da marcação pesada. O atacante finalizou de cabeça, mas, a bola bateu na trave.

O Leão Azul começou a sentir o desgaste físico e diminuiu o ritmo. O jovem Esli García, que havia acabado de entrar, recebeu pelo lado esquerdo e finalizou para o gol. No entanto, Marcelo Rangel estava atendo e mandou para escanteio.

Em uma resposta, Kelvin chutou bem colocado de fora da área. Matheus Nogueira se esticou e defendeu, mandando a bola para fora.

Além disso, o Remo ainda teve um segundo jogador expulso. Paulinho Curuá ainda levou vermelho após uma entrada dura em Biel, no final do confronto, desfalcando, ainda mais, o time.

GOLPE DE MISERICÓRDIA

O Paysandu ainda aumentou a vantagem para o jogo de volta. O meia Biel chutou forte para o gol, Marcelo Rangel tocou na bola, mas ela passou por ele e Esli Garcia empurrou para dentro da rede, fazendo 2 a 0.

BRIGA

O jogo também ficou marcado pela confusão em campo entre jogadores e comissões técnicas. No final da partida, Leandro Vilela fez falta dura contra um atleta do Remo e ascendeu uma grande briga entre os azulinos e bicolores.

Tapas e socos foram registrados pela transmissão da partida. Em um momento da confusão, o diretor de futebol do Remo Sérgio Papellin foi para cima da arbitragem do jogo. A briga foi controlada após alguns minutos. O árbitro foi chamado para o VAR para analisar o lance da falta de Leandro Vilela e após isso, decidiu expulsar o volante do Paysandu.

Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu