Estado e Prefeitura realizam serviços de limpeza e manutenção em bairros de Belém

O Governo do Pará, em parceria com a Prefeitura de Belém, iniciou na manhã desta segunda-feira, 29, diversas ações de zeladoria urbana em bairros da capital. Os serviços visam garantir a limpeza e manutenção do espaço público, e incluem capinação, varrição, coleta de entulhos e limpeza de poços de visita.

“Estamos dando início a esse programa de zeladoria urbana em Belém com cerca de 600 trabalhadores, atuando simultaneamente em seis frentes de serviços por vários bairros da nossa capital. Vamos continuar com esse trabalho conjunto com a Prefeitura de Belém nos próximos 60 dias, garantindo a cidade cada vez mais limpa e acolhedora para o dia a dia da população, e também visando grandes eventos, como o Círio e os festejos de final de ano”, informou o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Nessa primeira etapa, as ações de zeladoria ocorrem com seis equipes de 100 trabalhadores nas avenidas Almirante Barroso, Júlio César, Dr. Freitas, Augusto Montenegro, Duque de Caxias e Visconde de Souza Franco. A iniciativa vai chegar a 30 bairros, entre eles Guamá, Jurunas, Cremação e Tapanã.

APROVAÇÃO

A autônoma Ana Farias, 51 Anos, avaliou a iniciativa que une Estado e Município para promover bem-estar, segurança e qualidade de vida à população. “É importante porque a cidade fica mais organizada. A rua ganha outro aspecto com a limpeza, raspagem da vala, que às vezes fica entupida. Tudo limpinho, basta a população manter. Está aprovadíssimo!”, disse Ana Farias, que trabalha na Avenida Visconde de Souza Franco (Doca).

A ação da Seop e Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) também inclui seis máquinas e 30 caçambas para os serviços de raspagem; roçagem mecânica; pintura; limpeza e desobstrução de espaços com hidrojateamento; recuperação de calçada, guia, sarjeta e galerias, e recomposição de gradis e defensas metálicas.

