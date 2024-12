Aberta “Exposição Psicotrópico” no Centro Cultural João Fona, em Santarém

O Centro Cultural João Fona (CCJF), administrado pela Prefeitura de Santarém, via Secretaria Municipal de Cultura (Semc), recebe a “Exposição Psicotrópico” do artista ilustrador Gustavo Henrique Dorado. A mostra ocorre desde esta segunda-feira, 16, na sala de exposições temporárias e com acesso gratuito. O artista é profissional autodidata e nesta trajetória inclui participação em exposições, desfiles, criação de coleções, designer de capas para álbuns musicais e livros.

A coleção intitulada “Psicotrópico” é um jogo de palavras e significados: Psyché (mente) + Trophos (atração), Psicodelia (enquanto um estilo artístico) + Tropical (clima) e a própria palavra Psicotrópico que quer dizer: substância psicoativa que age principalmente no sistema nervoso central, alterando a função cerebral e temporariamente muda a percepção, humor, comportamento e a consciência.

Segundo Gustavo Henrique, desse modo a intervenção artística vem provocar, suscitando o estranhamento e convidando a pensar novas possibilidades do real.

Imagem: Agência Santarém