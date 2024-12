Música e cultura regionais marcam a inauguração do Novo Mercado de São Brás, amanhã

Será reinaugurado, amanhã, quarta-feira, 18, a partir das 16h30, o novo Mercado de São Brás. O imóvel histórico todo revitalizado, foi transformado em espaço gastronômico e cultural. A programação terá shows musicais e muita diversão.

Com investimento de R$ 125.630.799,66, sendo R$ 89.721.266,09 financiados pelo governo federal, por meio da Itaipu Binacional, e de R$ 35.909.533,57 da Prefeitura de Belém, o mercado é uma das principais obras para a 30ª edição da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025. O majestoso prédio foi construído na gestão do então intendente de Belém, o senador e jornalista Antônio Lemos, fundador do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Ao todo, foram 18 meses de obra, onde o espaço de três mil metros quadrados recebeu 330 novos estabelecimentos comerciais, entre quiosques e lojas, além de manter os boxes dos 193 permissionários que já atuavam no local. A requalificação inclui também, estacionamento subterrâneo com 200 vagas para carros, 80 para bicicletas e 40 para motocicletas, com escadas rolantes e climatização.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

A programação vai iniciar nesta quarta-feira, 18, a partir das 16h30, e continua na quinta-feira, 19. Estão confirmados shows de jazz, guitarrada e rap e reunirá artistas, como Manoel Cordeiro, Felipe Cordeiro, João Daibes, Dayse Addario e Pelé do Manifesto. Haverá, também, um espetáculo luminoso e visitas guiadas ao complexo.

Serão quatro pontos de programação musical, sendo dois montados na praça Floriano Peixoto, localizada em frente ao mercado, disponibilizados para pronunciamento de autoridades e shows culturais; e mais dois para apresentações, nos mezaninos frontal e posterior da nave principal Augusto Meira Filho.

Quarta-feira, 18:

Cerimônia de inauguração do Mercado de São Brás

16:30 á 17:15 – Apresentação da Banda da Guarda Municipal (espaço próximo a estátua do Lauro Sodré);

17:30 á 18:15 – Apresentação artística do músico João Daibes (mezanino frontal);

18:30 – Visita das autoridades no interior do mercado e descerramento da placa de inauguração;

19:00 – Composição do dispositivo;

19:15 – Exibição do Vídeo Mapping;

19:20 – Apresentação do coral dos estudantes da Escola Municipal Manoela de Freitas;

20:20 – Show Piromusical;

20:30 – Apresentação musical da Big Band da EMUFPA;

21:15 – Show dos músicos Manoel e Felipe Cordeiro.

Quinta-feira, 19:

Apresentações da Zarabatana Jazz acompanhada da cantora Dayse Addario e da maestrina Cibele Donza, no palco principal, a partir das 19h;

Seguidas pela apresentação do rapper Pelé do Manifesto, a partir ds 20h30, no mesmo espaço.

Imagens: Agência Belém