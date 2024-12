Adeus, Imperador! Flamengo vence e marca a despedida de Adriano em grande estilo

Na tarde do último domingo, 15 de dezembro, o futebol brasileiro se despediu de um de seus maiores ídolos: Adriano Imperador. Em uma partida festiva, o ex-atacante do Flamengo reencontrou amigos e ex-companheiros de equipe.

Com uma escalação que incluía ídolos como Romário e Adriano, o Flamengo dominou o primeiro tempo, mas viu o jogo ser equilibrado pelas defesas de Júlio César e Dida. O lance mais próximo do gol foi um chute de Hernanes na trave.

Na segunda etapa, Adriano vestiu a camisa da Itália para jogar ao lado da família. Seu filho, Adrianinho, marcou o primeiro gol do time. Athirson empatou, e Romário, em seguida, virou o jogo.

Aos 24′, Pizarro cruzou da esquerda e Adriano abriu o placar. A comemoração foi emocionante, com todos os jogadores em campo celebrando juntos.

A partida foi interrompida para uma homenagem a Adriano, com uma mensagem de seu pai exibida no telão. Muito emocionado, o camisa 10 recebeu o carinho dos companheiros e voltou a jogar com a camisa do Flamengo.

Em um lance emocionante, Emerson Sheik sofreu pênalti. Adriano cobrou e marcou, encerrando sua carreira com chave de ouro.

Fotos: Paula Reis/ Flamengo