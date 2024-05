ADEC devolve derrota para Marrecos Máster em jogo muito empolgante

Num confronto emocionante desde o início da partida, a poderosa equipe da Associação (Águia Dourada Esporte Clube) devolveu a derrota sofrida para o bom time do Marrecos Máster(Bragança) pelo placar de 3 a 2. O jogo disputado no campo do Cassazun recebeu um público excelente envolvendo familiares das equipes que levaram seus incentivos aos atletas preferidos, principalmente, vinculados ao ADEC, sobretudo, esposas, filhos, namoradas e convidados.

O jogo foi aguerrido. Os atletas procuraram dar tudo de si, aproveitando o clima sóbrio e os atletas do Adec foram superiores e aplicaram o escore de 3 a 0 no primeiro tempo, com gols do Coronel Rui (2) e Hélcio, este de bela feitura cobrando falta.

Satisfeito com o placar, o treinador Jeová (Panterão Negro) fez algumas mudanças no time. Isso fez cair o ritmo de jogo e o adversário melhor em alguns momentos da partida, aproveitou fazendo dois gols.

Além da queda de produção da equipe, houve a expulsão de dois jogadores do Adec, todavia, na base da garra e determinação, os atletas, empurrados pela torcida, asseguraram o escore de 3 a 2, levando os torcedores ao delírio com a vitória, pois, alguns já estavam ensaiando a possível dispensa do Panterão Negro.

Familiares e atletas festejaram muito a vitória do Adec, sobretudo, a presidente do Cassazum, Suboficial Heloísa Helena, que parabenizou todos jogadores e comissão técnica com respaldo do esposo Joca. Os atletas utilizados pelo Panterão Negro foram esses: Artime, Raimundo, Marinho, Rocha, Macarrão, Amarildo, Joélcio, Chagas, Ady, Jorge Luis, Cruz, Diniz, Matia, Furtado, Hélcio, Messias, Ruy e Cravo. Os destaques foram: Ruy, Cravo, Ady, Matias, Marinho, Diniz, Cruz, Messias e Rocha.

O Adec recepcionou a delegação do Marrecos Máster com almoço e bebudas ao comando do presidente, Suboficial José Rocha, o qual ficou emocionado com reaparecimento do jogador Mauro ao convívio do plantel, depois vários meses afastado por problema de saúde, e já recuperado, a vitória foi oferecida a ele que proporcionou muitas palmas emotivas.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar