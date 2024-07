Suspeito de atirar contra Donald Trump em comício na Pensilvânia é morto

Um homem suspeito de atirar em Donald Trump durante um comício eleitoral na Pensilvânia, Estados Unidos, foi morto neste sábado, 13. A informação foi confirmada pelo promotor público local, Richard Goldringer, ao jornal americano Washington Post. Segundo Goldringer, um espectador do comício também morreu e outra pessoa está em estado grave.

O ex-presidente foi retirado às pressas do palco por agentes do Serviço Secreto após sons que pareciam tiros serem ouvidos durante o evento em Butler, Pensilvânia. Trump foi cercado pelos agentes e escoltado para um carro de sua comitiva, segurando a orelha direita, que parecia estar sangrando. De acordo com Steven Cheung, porta-voz do ex-presidente, Trump “está sendo examinado e está bem”, sem fornecer mais detalhes.

“O presidente Trump agradece às autoridades policiais e aos socorristas por sua ação rápida durante esse ato hediondo”, disse Cheung em uma declaração.

Anthony Guglielmi, chefe de comunicações do Serviço Secreto dos EUA, afirmou à imprensa que “um incidente ocorreu na noite de 13 de julho em um comício de Trump na Pensilvânia. O Serviço Secreto implementou medidas de proteção e o ex-presidente está seguro. Esta é agora uma investigação ativa do Serviço Secreto e mais informações serão divulgadas quando disponíveis”.

Durante a transmissão ao vivo do evento, os disparos puderam ser ouvidos, interrompendo o discurso de Trump, que rapidamente se abaixou e levou as mãos ao rosto enquanto a multidão gritava. As autoridades presentes instruíram o público a se abaixar e se cobrir, enquanto a imprensa se retirava do palco. Após uma breve pausa, Trump, cercado por agentes e com a orelha sangrando, levantou-se, ergueu o punho para a multidão e foi levado às pressas para sua comitiva, que deixou rapidamente o local.

Fonte Washington Post