Agenda dos candidatos à Prefeitura de Belém para este sábado, 14

EDMILSON RODRIGUES (PSOL)

9h – Caminhada em Outeiro

17h – Caminhada no Tapanã

IGOR NORMANDO (MDB)

9h – Visita ao Mercado do Ver-o-Peso

10 – Carreata do 15 com o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan, concentração na Avenida Pedro Miranda com Alferes Costa, no bairro da Pedreira

EDER MAURO (PL)

8h – Caminhada do 22 no Guamá

18h – Reunião com a coordenação de campanha

THIAGO ARAÚJO (REPUBLICANOS)

Manhã : Carreata no bairro do Jurunas

Tarde: Gravação de conteúdo para Rede Social

Noite: Encontro com moradores de São Braz

EGUCHI (PRTB)

9h – Caminhada na feira do Benguí

19h – Inauguração do comitê de campanha do candidato a vereador Carlos Souza

ITALO ABATI (NOVO)

10h – Reunião com equipe de candidatos a vereadores

14h – Encontro com rede de cooperativas

RAQUEL BRÍCIO (UP)

8h – Campanha no Ver-o-Peso

16h – Caminhada no bairro da Condor

WELL MACEDO (PSTU)

8h30 – Panfletagem na feira do Jurunas

10h – Reunião no Comitê de Campanha

15h – Reunião com as mulheres do PSTU

JEFFERSON LIMA (PODEMOS)

09h – Caminhada no bairro da Condor (Porto da Palha)

17h – Caminhada no bairro da Pedreira

*As agendas, sujeitas a alterações, são de responsabilidade das assessorias dos candidatos.

Enviar agenda para: robertonatalinobarobsa@gmail.com