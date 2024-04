Aguar O Tempo: Uma Jornada Ancestral pela Amazônia

No dia 13 de maio, sábado, às 19h, a Casa das Artes em Belém será palco de uma experiência artística única: o espetáculo “Aguar O Tempo”, da Cia In Bust de Teatro com Bonecos. Ainda em comemoração pelo Dia Mundial do Teatro, e com entrada gratuita.

O espetáculo é a criação de um território-tempo ficcional e poético, por meio de sons, objetos, máscaras e bonecos. O público presente terá uma experiência memorável, mergulhando entre o passado e futuro cada vez que forem vivenciadas.

Cinco artistas te convidam para uma viagem imersiva pelas memórias e ancestralidades da Amazônia no espetáculo “Aguar O Tempo”. Quatro atores dentro da roda: Adriana Cruz, Anibal Pacha, Cincinato Jr e Paulo Ricardo Nascimento tecem uma narrativa cênica emocionante com depoimentos e reflexões.

Serviço:

“Aguar O Tempo”, da Cia In Bust de Teatro com Bonecos – entrada franca

Data: 13 de abril

Horário: 19h

Local: Casa das Artes

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, no bairro de Nazaré, em Belém

Fotos: Divulgação