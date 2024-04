Policial Penal é assassinado a tiros por pistoleiros na porta de sua casa, no Coqueiro

Mais um policial penal é assassinado a tiros por pistoleiros na Grande Belém. Desta feita, a vítima se chamava João Pedro Ribeiro da Silva, de 30 anos, que morava com a filha, a mãe e outros familiares na Rua Santa Teresinha com Avenida Mário Covas, no bairro do Coqueiro, município de Ananindeua. O crime se registrou por volta das 19h15.

Uma pessoa da família contou que o rapaz era discreto, pouca gente sabia que ele era agente penitenciário. Na noite de ontem, sexta-feira, 12, ele pegou o carro branco de sua mãe para manobrar para dentro da garagem. Na oportunidade, homens armados apareceram em um carro preto e efetuaram vários disparos, acertando tiros contra a cabeça, peito e costas de R. Silva, como era mais conhecido o policial penal. Ele morreu na hora e os pistoleiros fugiram em alta velocidade, para local incerto e não sabido.

Segundo as informações iniciais de peritos que estiveram no local, anteriormente isolado pela Polícia Militar, a vítima recebeu cerca de sete tiros. O crime foi cometido por matadores profissionais que, segundo suspeitam policiais, já monitoravam a vítima há dias para poderem cometer o crime, cujas causas ainda são desconhecidas.

O corpo de R. Silva foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

