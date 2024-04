Ele quer, ela não: Deolane diz que Fiuk estava levando a “brincadeira” muito a sério

No Chega Mais desta terça-feira (09/04), Deolane Bezerra esclareceu alguns pontos em relação a sua amizade com Fiuk. Isso porque, no final de semana os dois foram flagrados em clima bastante íntimo num show da cantora Simone Mendes em São Paulo.

A doutora riu da pergunta feita por Regina Volpato e disse que eles são só amigos, mas que o artista estava começando a levar as brincadeiras entre eles muito a sério.

“É que sei lá, eu já gosto de pessoas meio estranhas”, respondeu Deolane ao ser perguntada sobre perfis de homens que gosta. Foi então que a apresentadora viu uma brecha para perguntar sobre sobre o filho do Fábio Jr.

“O Fiuk é meu amigo, gente”, respondeu Deolane, rindo da situação. Regina, então, continuou: “Era só pra saber, por que ele não tem cara de estranho”, respondeu Volpato.

“Ele é diferente, mas ele é meu amigo, ele é babado. Eu vou falar sério, que essa semana ele tava criando um negócio na cabeça dele. E eu falei: ‘Tu tira esse negócio da tua cabeça”, fiquei passada irmã”, respondeu a advogada. “Fiuk, não fica bravo, você sabe que a gente é amigo!”, pediu Deolane.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: SBT/Brazil News