Águas do Pará intensifica ações para o abastecimento durante o Círio de Nazaré

Com a proximidade do Círio de Nazaré, período em que Belém e a Região Metropolitana recebem um aumento expressivo de turistas e romeiros, a Águas do Pará está atuando em várias frentes voltadas para reforçar a segurança e a estabilidade do sistema de abastecimento de água.

Entre as principais atividades estão as manutenções preventivas de equipamentos, com foco em reduzir o número de paradas emergenciais e eventuais interrupções no fornecimento, no período. As equipes também estão atuando para sanar todas as solicitações de reparos já formalizadas, nas áreas das principais procissões, antes da realização das romarias, deixando os times de operações e serviços com maior disponibilidade para atuar em atividades emergenciais, se necessário.

“Reunimos com um representante da Diretoria do Círio e traçamos um plano de ação que será colocado em prática para reforçar a segurança e estabilidade do sistema na festividade, principalmente nos dias, áreas e horários de maior consumo. O desafio é grande, uma vez que o número de usuários aumenta significativamente, mas estamos dedicando nossos melhores esforços para fazer que os consumidores da nossa rede tenham um abastecimento contínuo e de qualidade no Círio”, destaca André Facó, diretor-presidente da concessionária.

Segundo dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE – PA), em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), cerca de 100 mil turistas devem visitar Belém durante as festividades do Círio 2025, crescimento de 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

PARCERIA

No dia 1º de outubro, a Águas do Pará, que é a responsável pela distribuição de água e tratamento de esgoto, realizou serviços de melhoria na maior planta de produção de água tratada do Pará, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Bolonha, em Belém, que atende tanto a capital, quanto o município de Ananindeua. A atividade foi realizada em parceria com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que continua responsável pela captação e tratamento de água.

Os trabalhos envolveram diversas equipes, que fizeram reparos na adutora, além da instalação de um transformador reserva, que ampliou a segurança do sistema elétrico da estação. Um plano de manutenção preventiva e testes em equipamento também foram realizados até a véspera das romarias do Círio.

MONITORAMENTO EM TEMPO REAL

Por meio do Centro de Operações Integradas (COI), a Águas do Pará também instalou novos equipamentos para ampliar o monitoramento remoto e contínuo do sistema de abastecimento.

“Esses sensores permitem o controle em tempo real de parâmetros essenciais, como a pressão da rede e a qualidade da água, possibilitando uma resposta mais rápida para sanar situações que possam vir a acontecer no período”, explica Jasmine Ferraz, gerente executiva do COI.

ATENDIMENTO 24 HORAS

No final de semana do Círio, o número 0800 091 0091 (telefone e WhatsApp) e o aplicativo Águas App (Android e iOS) permanecerão à disposição de forma ininterrupta.

Já nas lojas físicas, não haverá atendimento presencial na segunda-feira (13/10), com retorno na terça-feira (14), sempre no horário das 8h às 17h. Em Belém, os clientes são atendidos na loja situada na avenida Presidente Vargas, 383, no Centro; em Marituba, na sede da Secretaria Municipal de Des. Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda (Sedeter), localizada na rua Benevides, 32, bairro Mirizal; e em Ananindeua, o endereço é na Estação Cidadania, dentro do Shopping Metrópole (BR-316, 4.500 – KM 04, bairro Coqueiro).

SOBRE A ÁGUAS DO PARÁ

A Águas do Pará será responsável pelos serviços de água e esgoto em 126 cidades do estado, com atuação na Região Metropolitana de Belém – incluindo a Capital -, Marajó, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas. Estão previstos mais de R$ 18,7 bilhões em investimentos durante os 40 anos de contrato – o maior investimento da história do saneamento na Amazônia Legal. Em Belém, Ananindeua e Marituba, a operação definitiva foi antecipada e iniciou no dia 1º de setembro.

Em agosto, a Aegea – referência em saneamento privado no Brasil e controladora da Águas do Pará – venceu a concessão plena dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em 27 municípios do Pará, beneficiando mais de 800 mil pessoas nas das regiões Sudoeste e Baixo Amazonas, incluindo as cidades de Santarém e Altamira. A empresa aguarda, agora, a assinatura do contrato.

Imagem: Divulgação