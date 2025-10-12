Na “Descida do Glória”, devotos vivem momentos de fé ao se aproximarem da imagem original de Nossa Senhora

A fé tomou conta de Belém na manhã de ontem, sábado, 11, véspera do Círio de Nazaré, durante a tradicional descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória, na Basílica Santuário. O momento, um dos mais simbólicos da festividade, marcou o início oficial da quadra nazarena, reunindo milhares de devotos em clima de emoção e gratidão.

A pequena imagem de 28 centímetros, conduzida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Akamine, desceu lentamente do alto do altar sob aplausos, cânticos e lágrimas. O gesto representa a aproximação da padroeira dos paraenses com o povo, tradição que antecede as principais romarias e homenagens do Círio. A imagem permanecerá exposta em uma redoma de vidro pelos próximos 15 dias, período em que Belém se transforma em um grande santuário de fé.

EMOÇÃO E TESTEMUNHOS DE FÉ

A devoção de milhares de paraenses se expressou em gestos, orações e promessas. Entre os fiéis estava Elisângela Farah, 43 anos, servidora pública, que relatou como sua vida é marcada por bênçãos alcançadas por intercessão de Nossa Senhora.

“A minha história com a Nossa Senhora vem desde o meu nascimento. Tanto que meu nome é Elisângela de Nazaré. Pedi a Ela por uma casa, e no mesmo ano consegui. Mais tarde, pedi pela vida do meu cachorro, e ela me atendeu. Também me concedeu a cura após uma cirurgia. Eu estou aqui apenas devolvendo a minha fé. Amo muito a Senhora de Nazaré”, contou, emocionada.

APOIO E INVESTIMENTOS

O Governo do Pará reafirmou seu compromisso com a valorização do Círio de Nazaré, maior manifestação religiosa e cultural do Estado, ao anunciar R$ 2 milhões em repasses para apoiar as ações e eventos da festividade.

Além disso, o Estado confirmou o investimento de R$ 40 milhões na construção do Centro de Eventos de Nossa Senhora de Nazaré, que será erguido nas proximidades da Basílica Santuário. O espaço vai sediar programações religiosas, culturais e comunitárias ao longo do ano, fortalecendo Belém como polo de turismo religioso e ampliando o legado do Círio.

TURISMO RELIGIOSO

De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), o Círio 2025 deve atrair cerca de 100 mil turistas e movimentar US$ 39 milhões (cerca de R$ 210 milhões), o que representa crescimento de 12,5% no fluxo turístico e 12,7% na receita em relação ao ano anterior.

Os setores de serviços, hospedagem, alimentação e transporte devem registrar aumento de até 20% durante o período das celebrações. O Círio reafirma seu papel como um dos principais motores da economia criativa e da promoção cultural do Pará.

Em escala nacional, o turismo religioso movimenta R$ 15 bilhões por ano, com 17,7 milhões de visitantes, segundo o Ministério do Turismo, consolidando o Estado como referência e protagonista neste segmento que une fé, tradição e desenvolvimento.

HISTÓRIA E TRADIÇÃO

Confeccionada em madeira, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada por Plácido José de Souza às margens do igarapé Murucutu, no local onde hoje se ergue a Basílica. Mesmo após restaurações, mantém suas características originais. Em 1953, recebeu manto e coroa pontifícia confeccionados com fios de ouro e pedras preciosas, por determinação do Papa Pio XII.

A cerimônia da descida do Glória teve início em 1969, por iniciativa do padre Miguel Giambelli, então vigário de Nazaré. Tornou-se pública em 1992, permitindo que os devotos acompanhassem de perto o momento em que a imagem é trazida para junto do povo, gesto que simboliza a comunhão, a fé e a devoção que movem o Círio de Nazaré.

