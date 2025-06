Alerta nas Prateleiras: Anvisa Proíbe Venda de Três Marcas de Azeite por Risco à Saúde

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu nesta sexta-feira (6) a venda e o consumo de três marcas de azeite de oliva no Brasil. A medida afeta todos os lotes dos produtos, que devem ser imediatamente recolhidos e retirados do mercado.

As marcas proibidas são:

Serrano com importadora registrada como Intralogística Distribuidora Concept Ltda.

Málaga importada pela Cunha Importação e Exportação Ltda.

Campo Ourique distribuída pela JJ Comercial de Alimentos Ltda.

Segundo a Anvisa, os produtos apresentaram origem desconhecida, falhas cadastrais, CNPJs encerrados ou inexistentes e resultados laboratoriais insatisfatórios, incluindo adulteração na composição. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) também divulgou um alerta adicional: foi detectada a presença de outros óleos vegetais misturados ao azeite, o que representa um risco à saúde.

Com isso, as marcas estão proibidas de serem vendidas, fabricadas, importadas ou até mesmo divulgadas. A orientação é clara: consumidores não devem utilizar esses produtos e, caso tenham comprado algum lote afetado, devem procurar o estabelecimento de compra para exigir substituição ou reembolso, com base no Código de Defesa do Consumidor.

A lista completa de azeites desclassificados pode ser consultada nos canais oficiais da Anvisa.

Imagem: Pinterest