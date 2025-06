Mutirão de ultrassonografias no Hospital da Mulher do Pará beneficia 100 pacientes em um fim de semana

O Hospital da Mulher do Pará (HMPA), em Belém, realizou neste fim de semana (7 e 8 de junho) a primeira edição de um mutirão de ultrassonografias voltadas ao check-up feminino, atendendo 100 mulheres da região. A iniciativa, coordenada pelo Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), visa agilizar diagnósticos e reforçar o compromisso da unidade com a saúde da mulher.

Segundo a diretora-geral do HMPA, médica intensivista Nelma Machado, a ação terá continuidade ainda este mês. “O objetivo é ampliar o acesso aos exames para as pacientes do nosso ambulatório. Neste primeiro mutirão, conseguimos atender metade das 200 mulheres cadastradas”, explicou.

Durante a ação, foram realizados exames como ultrassonografia transvaginal, das mamas, abdômen e tireoide fundamentais para a prevenção e acompanhamento de doenças ginecológicas e hormonais.

Pacientes como Nazaré de Moraes, de 50 anos, moradora do bairro Terra Firme, elogiaram o cuidado e a estrutura oferecida. “Aqui a gente foi presenteada. Além da ginecologista, recebi encaminhamento para endocrinologista. O atendimento é completo”, destacou.

Já Daniela Serrão, de 42 anos, do bairro do Jurunas, valorizou o acolhimento. “Esperei sete meses no posto, mas aqui fui bem atendida. O médico explicou tudo com calma, o que me deu segurança.”

Rosane Cardoso, 56, de Ananindeua, e Cele Estela Rocha, 40, também relataram experiências positivas. Cele, que voltou a cuidar da saúde após a maternidade, afirmou: “Aqui tudo foi muito mais rápido e com atendimento humanizado.”

O mutirão é mais um passo para fortalecer a saúde pública feminina no estado, garantindo acesso a exames essenciais com dignidade e respeito.

Imagem: Agência Pará