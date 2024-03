Alexandre Correa se muda para apartamento em que irmã de Ana Hickmann vivia

Na madrugada de sábado (16) para domingo (17), Alexandre Correa ocupou pela primeira vez o apartamento em São Paulo que adquiriu juntamente com sua ex-esposa, Ana Hickmann, e que estava sob posse da ex-cunhada Fernanda Hickmann. O empresário, que pleiteou seus direitos legais para residir no local, realizou uma inspeção pelo imóvel, constatando a ausência até mesmo da televisão.

“Galera, estamos de casa nova! Falta uma mobília, levaram a televisão, mas está tudo bem. Estou na minha casa, de propriedade minha. Estou aqui passando a primeira noite e estou muito feliz. Desculpa estar sem camisa, mas aqui está um calor”, disse ele ao mostrar a sala com apenas poltronas.

Em outro vídeo, Alexandre mostrou o quarto, que está mobiliado com cama, mesa de cabeceira e armário. Ele ressaltou que iria passar a noite sozinho. “Olha a camona aqui só para o tiozinho dormir. Cabem cinco tiozinhos nesta cama aqui. Felicidade geral”, finalizou.

De acordo com declarações fornecidas à Revista Quem, Fernanda destacou que nunca foi notificada judicialmente para desocupar o apartamento e que, desde o início do ano, não reside mais no local por decisão própria e voluntária.

“Não procede a informação de que eu teria sido ‘despejada’ do imóvel em que o Alexandre estaria se mudando. Eu não resido no imóvel desde o início do ano, tendo o mesmo sido desocupado por mera liberalidade e devolvido à posse de minha irmã no mês passado. O imóvel estava em posse da Ana. Além do mais, jamais recebi qualquer interpelação judicial ou extrajudicial que ordenasse ter que deixar o imóvel”, afirmou Fernanda.

A ex-cunhada ainda afirmou que Alexandre – que disse que não tinha lugar para viver, porque ela ocupava o imóvel que era dele e da Ana e ainda declarou que a ex-esposa queria vê-lo na rua – teria à sua disposição outro imóvel mobiliado para viver.

“Vale recordar que Alexandre sempre teve à sua disposição para morar um imóvel de aproximadamente 400 metros quadrados em São Paulo, da propriedade dele com a Ana, completamente mobiliado, livre e desocupado até o presente momento, o que ninguém menciona ou notícia”, finalizou.

A assessoria de imprensa de Ana ressaltou também que a irmã da apresentadora vivia no local como troca pelos serviços prestados à empresa de Ana. “A Fernanda trabalha com a Ana e morou no apartamento por anos, em troca dos serviços prestados. Inclusive, com aprovação do Alexandre, mas o discurso dele mudou após a separação”, finalizou.

No sábado, Ana comemorou o décimo aniversário de Alezinho, seu filho fruto de um relacionamento de 25 anos com Correa. Edu Guedes, atual parceiro da apresentadora, esteve presente na celebração, elogiando Ana por sua dedicação como mãe e companheira. Ana e Alezinho encerraram seu casamento no final do ano anterior, após ela acusar Correa de violência doméstica e patrimonial, acusações que ele nega.

“Alezinho, parabéns! Que Deus te ilumine. Ana, você é um exemplo de mulher batalhadora e mãe maravilhosa. Beijos com carinho”, elogiou ele.

Com informações da Revista Quem

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Instagram