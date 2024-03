Covid-19: Brasil registra média de 30 mortes por dia

De acordo com dados da Plataforma Coronavírus do Ministério da Saúde, entre 31 de dezembro de 2023 e 9 de março de 2024, o Brasil contabilizou 2.066 mortes decorrentes da Covid-19, resultando em uma média de 30 óbitos diários. As informações são da Folha de São Paulo, com análise da plataforma SP Covid-19 InfoTracker, desenvolvida por pesquisadores da USP e da Unesp.

Apenas na semana de 3 a 9 de março deste ano, foram registradas 277 mortes no país, o que corresponde a uma média de 40 óbitos por dia. Em comparação com a primeira semana epidemiológica de 2024, que teve 101 óbitos e uma média diária de 14 mortes, houve um aumento significativo de 174,2%.

O último período em que o Brasil registrou um número elevado de mortes foi de 19 a 25 de novembro de 2023, com 319 óbitos confirmados, aproximadamente 45 por dia.

Quanto aos casos confirmados de Covid-19, o pico ocorreu na semana epidemiológica 9, de 25 de fevereiro a 2 de março de 2024, com 70.570 infectados. Na semana seguinte, esse número caiu para 53.873, representando uma redução de 26,6%.

Fonte: Pleno News Foto: Pixabay