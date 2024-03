Trabalhadores na COP 30

As maiores autoridades do país e do mundo sindical, como a ministra Marina Silva estarão em Belém nesta quinta e sexta-feiras para debaterem o mundo do trabalho sustentável visando a COP 30. A promoção é da UGT Brasil. O sindicalista Zé Francisco, dirigente nacional, ao lado do presidente da executiva estadual da UGT, Ivan Duarte, estão organizando o seminário, que se realizará nas dependências do Sesc Boulevard. Também estão confirmadas as presenças do governador Helder Barbalho, dos ministros Jader Filho e Celso Sabino, do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, além do presidente da Alepa, Francisco Melo, o Chicão.