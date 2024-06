Amazon Muaythai Festival tem cerimônia de abertura com a presença de autoridades esportivas

Foi realizada na tarde de ontem, sexta-feira, 21, a cerimônia de abertura do Amazon Muaythai Festival, no auditório do Mangueirão, onde reuniu a secretária titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), Ana Paula, autoridades esportivas, o ex-secretário de esporte Cássio Andrade, atletas, árbitros e convidados. A Cerimônia contou com uma apresentação demonstrativa chamada “Muaythai Esportivo e Cultural” pelos atletas Tailandeses Toon Anusorn e a Ioon Lanna, para o público presente. O evento é organizado pela Federação de Muaythai Tradicional do Estado do Pará (FMTTEPA).

A secretária titular da SEEL, Ana Paula, ressaltou a importância do desenvolvimento da modalidade esportiva no estado. “Estou encantada com tudo que foi demostrado nesta cerimônia de abertura do Amazon, nós do governo do Estado valorizamos o esporte em geral, e so quero parabenizar a todos os envolvidos para a realização deste grande evento, em um dos grandes palcos do Estado do Pará, a nossa Arena Mangueirinho”, disse.

O evento contou representantes do Estado do Mato Grosso. O Amazon Muaythai Festival conta com a programação recheada para esses três dias de evento: Apos a apresentação, ocorreu no auditório do Mangueirão a parte teórica do Curso de Regras e Formação de Árbitros, liderado pela fera Juliana Leite, árbitra internacional da IFMA. E amanhã sábado (22), a partir das 9h, vai ocorrer a parte prática no Mangueirinho.

O ex-secretário Cássio Andrade, que foi um dos convidados de honra, esteve presente na cerimônia de abertura para celebrar a realização do evento, que foi acertada ainda durante a época da sua gestão à frente da Secretaria de Esporte e Lazer, “para mim é uma verdadeira alegria ser convidado para este evento e ver todos esses profissionais do muaythai aqui reunidos para celebrar este momento de muito conhecimento e competições. Parabenizo a todos pela organização e desejo sucesso, pois os nossos esportistas paraenses merecem que eventos importantes de suas modalidades, sejam cada vez mais realizados aqui no nosso estado do Pará”, disse.

Nesse domingo, 23, a Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho vai receber 50 lutas, amadoras e semi-profissional, nas categorias: Infantil, junior e adulto, ocorrendo em dois ringues simultâneos, com cinco cinturões em jogo, dividido em três disputas masculinas, uma feminina, e uma interestadual entre Pará e o estado do Mato Grosso pelo cinturão infantil.

Imagens: Jessé Lima