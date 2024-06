Seju promove Marcha contra as Drogas em parceria com escolas na capital paraense

“Tem muita gente que não tem consciência ou educação sobre como as drogas levam para um caminho muito ruim, até mesmo crianças que vivem na periferia podem conviver com isso sem saberem os riscos. Por isso acho que aqui é um movimento legal porque podemos saber mais dessa prevenção e os danos que as drogas causam na vida das pessoas”, explica Gabriely Nicoly, aluna da Escola Estadual Professora Maria Luiza da Costa Rego, em Belém.

Gabriely fez parte do grupo de estudantes de 25 escolas da rede pública de Belém que participaram da Marcha contra as Drogas neste sábado, 22. O evento é organizado pela Secretaria de Estado de Justiça (Seju), juntamente com outras instituições, e declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará. A iniciativa faz parte da programação da Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas 2024, que acontece de 20 a 26 de junho.

“Quero agradecer o apoio que temos no nosso trabalho, por meio da Coordenadoria de Prevenção, Tratamento e Redução de Danos de Consumo de Drogas (Cenpren), para estimular o diálogo e a conscientização nas escolas e na sociedade, de qualificar profissionais com informações atualizadas, de conversar com os pais. Nessa marcha, nós convidamos toda a sociedade a dizer ‘não’ às drogas, a falar ‘não’ para essa mazela que consome nossa juventude”, ressaltou o secretário de Justiça, Evandro Garla, durante a abertura do evento.

A marcha teve início na frente do Theatro da Paz, na Praça da República, e seguiu até o Centro Arquitetônico de Nazaré, na avenida Nazaré. O objetivo do evento é chamar a atenção para as políticas de prevenção e combate ao uso de drogas no Pará. O ato foi acompanhado por atrações musicais e falas de conscientização de representantes da rede de prevenção às drogas.

A advogada Patrícia Helena, integrante do Conselho Estadual sobre Drogas (Coned) e do grupo de apoio Amor Exigente, compartilhou com os estudantes sobre a experiência que as drogas tiveram sobre a própria família. “Sou mãe de um rapaz que um dia foi jovem que nem vocês, mas ele disse ‘sim’ às drogas. E ele foi das menores até as maiores delas, e hoje ele vive as consequências dessa escolha. E eu, como mãe, sofri muito, me senti impotente. É algo muito doloroso ver quem você ama se destruindo cada vez mais. Então diga ‘não’ às drogas e ‘sim’ à vida e ao futuro brilhante que vocês podem ter”

Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas – instituída pela lei 5.992/1996, a Semana promove integração de estado e sociedade num processo de organização e programação com atividades educativas, culturais, sociais e esportivas com o objetivo de alertar sobre os riscos e danos causados pelo uso de drogas lícitas ou ilícitas, bem como formas de prevenção e tratamento.

Imagens: Agência Pará de Notícia