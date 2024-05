‘Amor em Vermelho’ se apresenta neste final de semana, no Margarida Schivasappa

O espetáculo “Amor em Vermelho”, da Komédia Produções, retorna com sua 2ª temporada. Inspirado no filme “Moulin Rouge” e “Moulin Rouge – The Musical”, da Broadway, a obra acontecerá no Teatro Margarida Schivasappa (TMS) nos dias 10, 11 e 12 de maio, a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla e na bilheteria do teatro.

Em “Amor Em Vermelho”, que se passa em Paris em 1899, o público irá acompanhar a jornada de Christian, um ambicioso compositor e poeta americano em busca de fama e reconhecimento. Sua vida se entrelaça com a de figuras emblemáticas como Toulouse, Santiago e a deslumbrante cortesã Satine, cujo romance ardente se vê ameaçado pelas investidas do duque de Monroth.

Com mais de 90 figurinos, um elenco formado por 36 talentosos artistas e uma cenografia de tirar o fôlego, a peça promete uma experiência teatral inesquecível.

Gabriela Burlamaqui, diretora do espetáculo, contou que o “Amor em Vermelho” foi montado para se apresentar no Margarida Schivasappa. “Em 2022, rolou a primeira apresentação do Amor em Vermelho, e pensamos em voltar a trazer um espetáculo com coisas novas aqui para o teatro, pensando em montá-lo para ser apresentado exclusivamente no Margarida, com toda sua estrutura”, disse.

Mudanças – O Margarida Schivasappa retornou às suas atividades no final do ano passado, após passar por uma grande reconstrução. O teatro recebeu aquisição de novos equipamentos e poltronas com acessibilidade para pessoas com obesidade, mobilidade reduzida e para cadeirantes. Além do piso que foi trocado, camarins foram modernizados e banheiros ganharam novos revestimentos e louças.

Desde a sua reinauguração, diversos espetáculos já passaram pelo palco. Focando em dar destaques a grandes artistas regionais como o Théo Pérola Negra, Nilson Chaves, Marcos André e entre outros artistas.

SERVIÇO

Espetáculo “Amor em Vermelho”

Data: 10, 11 e 12 de maio

Horário: a partir das 19h

Local: Teatro Margarida Schivasappa

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré

Ingressos: Bilheteria do Teatro Margarida Schivasappa ou Sympla

Texto: Jhullyele Santos, sob supervisão Elisângela Soares – Ascom/FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Everton Pereira Santos/Ag Pará