Ananindeua em outro patamar de sustentabilidade e tradição na 5ª edição da Feira de Agricultura Familiar

A Paróquia Santo Inácio de Loyola, situada no bairro do Ícui, sediou a 5.ª edição da Feira de Agricultura Familiar e Povos Tradicionais de Ananindeua no último sábado, 11. O evento, uma realização da Prefeitura de Ananindeua sob a coordenação da Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura (SEMUPA), foi um verdadeiro tributo à diversidade e à riqueza agrícola do município.

O titular da SEMUPA, Alex Rodrigues, ressaltou a transformação vivenciada pelos agricultores locais. “Esses produtores, que antes permaneciam à margem da visibilidade, agora são reconhecidos e valorizados, uma mudança impulsionada pela iniciativa do prefeito Dr. Daniel Santos, que nos incentivou a promover a identidade cultural desses agricultores e artesãos” afirmou Alex Rodrigues. “Hoje, eles têm a possibilidade de comercializar seus produtos frescos, colhidos no dia, diretamente aos consumidores, sem a necessidade de intermediários e com preços acessíveis a população.”

Rosy Melo, agricultora familiar do bairro do Curuçambá, compartilhou seu entusiasmo: “Nós cultivamos alface, cheiro verde, chicória, jambu e produzimos molho de pimenta. Tudo é colhido, selecionado e lavado com cuidado para garantir qualidade até a mesa do consumidor.”

Aproximadamente 50 produtores rurais de diferentes regiões, incluindo as comunidades ribeirinhas de João Pilatos, Sassunema e Nova Esperança, o Sítio Bom Jesus e a comunidade quilombola do Abacatal, além de bairros como Aurá, Distrito Industrial e Curuçambá, se fizeram presentes no evento, reafirmando a parceria com a feira.

Os frequentadores do evento tiveram a chance de adquirir uma vasta seleção de produtos oriundos da agricultura familiar, refletindo o interesse e a importância da feira para o município. A antecipação e as indagações sobre as próximas edições da feira por parte do público sublinham o êxito e a importância do evento para a comunidade de Ananindeua.

Com cerca de 19 mil hectares, dos quais 40% constituem área rural, Ananindeua é notória por sua produção agrícola. A feira não somente celebrou essa faceta, mas também intensificou o compromisso da prefeitura de Ananindeua com o suporte aos pequenos produtores e com a preservação das tradições locais, elevando a cidade a um outro patamar de sustentabilidade e tradição.

Imagens: Agência Ananews