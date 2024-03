Homem pelado mata ex-enteado a facadas no meio da rua em SP

Um homem de 61 anos foi preso após esfaquear seu ex-enteado, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso ocorreu em Assis, no interior de São Paulo, na última terça-feira (5). Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a vítima corre ensanguentada pela rua e também mostra um detalhe: o agressor está pelado.

De acordo com informações da Polícia Civil, a discussão começou quando Thiago Alves, de 34 anos, foi à casa do ex-padrasto, José Cláudio Gomes, buscar as coisas de sua mãe, que acabara o relacionamento. O motivo do término seria um episódio de violência doméstica.

O filho da vítima, um adolescente de 16 anos, também estava presente. A câmera flagra o jovem e o suspeito, apenas de toalha, saindo da casa e discutindo. Em seguida, os dois entram na casa. Logo depois, aparece a vítima, o ex-enteado, saindo da residência já ferido e sangrando na região do peito.

Cambaleando, Thiago caminha um pouco e cai no chão. O agressor aparece na gravação, desta vez nu, segurando duas facas. José Cláudio chegou a fugir após cometer o crime, mas foi localizado e preso por policiais militares.

Em depoimento, ele disse que tinha sido agredido pelo enteado e o filho dele no dia anterior. José Cláudio também alegou que a dupla depredou a sua residência. Ainda segundo ele, o que o motivou a se apoderar de duas lâminas foi o fato de o ex-enteado ameaçá-lo com uma faca.

José Cláudio disse que se livrou das facas usadas durante a fuga, mas os objetos foram apreendidos.

– A história é chocante. Ele foi preso em flagrante e, na audiência de custódia, foi decidido que ele vai permanecer preso preventivamente – disse o delegado Giovani Bertinatti, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

