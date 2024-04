Na Estação das Docas, público dança e celebra a cultura paraense no Pôr do Som

No final da tarde desta sexta-feira (12), na Estação das Docas, em Belém, o público foi presenteado com uma apresentação gratuita do Grupo Folclórico Amazônia, com o show intitulado “O melhor da cultura amazônica, através dos seus ritmos contagiantes”, durante a programação do Projeto Pôr do Som.

Em uma edição especial do “Pôr do Som”, o Grupo Folclórico Amazônia comemorou seus 35 anos de atuação, com um repertório repleto de música regional, que colocou o público para dançar ao som de carimbó, siriá, lundu marajoara, entre outros diversos ritmos e canções de mestres, mestras e artistas regionais. A apresentação contou, ainda, com intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Karine Nery, produtora cultural, esteve junto com a família – esposo e a filha Joana, 7 anos. “Eu nunca tinha visto tanta variedade de apresentações culturais como eu vi hoje, aqui. Foi realmente muito empolgante, muito animado, muito vivo, e acho que vale a pena, pelo menos uma vez, as pessoas virem conferir a diversidade e a riqueza que a cultura do Pará tem a oferecer”, disse Karine. Vestida a caráter para dançar os ritmos amazônicos, Joana disse que achou “muito legal. Dancei junto, foi muito divertido, e também achei as roupas dos dançarinos muito bonitas”.

Encantamento – A família de Karine apresentou a Estação das Docas para a fotógrafa Rosi Batista, natural de Salvador (BA), que disse ter ficado encantada com o local. “Eu também trabalho com cultura, e durante a apresentação vi que aqui, no Pará, existe um leque cultural com raízes vinculadas inclusive com a Bahia, de onde venho. É maravilhoso prestigiar essa mistura, sem contar nesse ambiente lindo, que por ser um porto antigo é admirável perceber a conservação e o cuidado com esse patrimônio”, destacou Rosi.

A apresentação do Pôr do Som especial foi uma realização governo do Estado, por meio do Edital Cultura Livre, da Fundação Cultural do Pará, com apoio da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação Das Docas.

A OS Pará 2000 já prepara nova parceria para mais uma edição gratuita do Projeto Pôr do Som, no próximo dia 28 de abril, com o Grupo Mapinguari, também na Orla da Estação. “É sempre bom poder fomentar a manutenção da nossa cultura por meio de projetos como o Pôr do Som. Convidamos a todos, conterrâneos e turistas, para visitar a Estação e vivenciar tudo o que o Pará tem de melhor”, ressaltou Fábio Santos, supervisor Cultural da OS Pará 2000.

Texto: Beatriz Santos – Ascom/OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará