Anitta e Ian Bortolanza estão noivos, afirma J Balvin

A cantora Anitta e o empresário Ian Bortolanza estão noivos, segundo revelou o cantor colombiano J Balvin em uma postagem no Instagram Stories neste sábado (9). Na imagem, feita nos bastidores do festival Baja Beach Fest, no México, Anitta aparece beijando Ian e exibindo um anel de pedras douradas e prateadas. Balvin escreveu: “Anel de noivado! Parabéns! Vou vê-los no casório”.

No entanto, alguns fãs de Anitta notaram que Balvin usava uma joia semelhante em Stories anteriores, o que gerou especulações sobre a veracidade do anúncio. Para alguns seguidores, a postagem pode ser uma brincadeira entre amigos.

Até o momento, Anitta e Ian não se manifestaram publicamente sobre o assunto.

Imagem: Reprodução