Três feridos e um adolescente detido após tiroteio na Times Square.

A polícia recuperou a arma usada no crime que ocorreu durante uma troca de tiros na madrugada deste sábado (9).

Na madrugada deste sábado (9), um tiroteio na Times Square, em Nova York, deixou três pessoas feridas, de acordo com o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

As vítimas — uma jovem de 18 anos e dois homens de 19 e 65 anos — foram levadas ao hospital e estão em estado estável. A polícia deteve um adolescente de 17 anos e apreendeu a arma utilizada no crime.

Segundo o NYPD, a troca de tiros aconteceu por volta da 1h20 (horário de Nova York) após uma discussão. Não há confirmação se o suspeito e os feridos se conheciam.

Foto:Reprodução NBC

Se inscreva no canal: