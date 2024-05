Ao vivo | Amazonas x Paysandu | Brasileirão Série B |18.05.24

Neste sábado (18), no gramado do Arena da Amazônia a partir de 17:30h, o Amazonas e Paysandu se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Amazonas está em busca da primeira vitória em casa, e o Papão de sair da zona de rebaixamento. Acompanhe ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

Amazonas em busca da primeira vitória em casa:

O time da casa, Amazonas, chega para o confronto embalado pela boa atuação na última rodada, quando empatou em 1 a 1 com o Guarani. A equipe busca sua primeira vitória em casa na Série B para se afastar da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, o Amazonas soma 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Paysandu precisa sair da zona de rebaixamento:

O Paysandu, por sua vez, precisa urgentemente de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. A equipe paraense vem de uma série de três empates e duas derrotas e ocupa a última colocação na tabela, com apenas três pontos conquistados.