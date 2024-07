Ideflor-Bio realiza ações de educação ambiental na Àrea de Proteção Algodoal-Maiandeua

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) realiza, durante o mês de julho, diversas ações na Área de Proteção Ambiental (APA) Algodoal-Maiandeua, município de Maracanã, nordeste paraense. As atividades visam conscientizar os visitantes sobre a importância da preservação dos recursos naturais existentes na Unidade de Conservação (UC).

“Nosso objetivo é sensibilizar os turistas logo na chegada, no Terminal Hidroviário Turístico, para que tenham um comportamento mais responsável durante sua estadia na APA,” informou a gerente da Região Administrativa do Nordeste do Ideflor-Bio, Raimunda Araújo.

As ações prosseguiram na Praia da Princesa, um dos pontos turísticos mais frequentados da UC. “Aqui, estamos distribuindo panfletos informativos e conversando diretamente com as famílias, explicando a importância de não deixarem lixo na praia e demais espaços”, ressaltou a técnica do Ideflor-Bio, Fabíola Veloso.

DESCARTE

Outro objetivo foi orientar ambulantes sobre o descarte correto de embalagens, latinhas e outros resíduos. Esses vendedores desempenham um papel importante na manutenção da limpeza da APA, e podem contribuir para que os visitantes façam o descarte correto dos resíduos, evitando a poluição dos espaços.

A iniciativa integra a Operação Verão 2024, desenvolvida pelo Governo do Pará, e continua até o final do veraneio, com o objetivo de promover um ambiente mais limpo e sustentável para todos. “Esperamos que essas ações tenham um impacto duradouro, incentivando práticas ambientais mais conscientes, tanto para os moradores quanto para os visitantes”, reiterou o diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação, Ellivelton Carvalho.

Imagem: Divulgação