Vice-presidente Geraldo Alckmin participará da abertura da XVI FIPA

O vice-presidente da república e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, estará em Belém no próximo dia 22/05, para participar da abertura da XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA), às 17 horas, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Com o tema “Negócios e Sustentabilidade na Amazônia”, o evento destacará as ações de sustentabilidade social e ambiental do setor, e contará com um Congresso Técnico que reunirá grandes especialistas locais e nacionais para discutir importantes questões alinhadas ao cenário econômico global.

Alckmin foi convidado pessoalmente pelo presidente da Federação, Alex Carvalho, em abril deste ano, em Brasília. Uma das ações da pasta de Alckmin, o programa Nova Indústria Brasil (NIB) é um dos temas que serão discutidos durante a XVI FIPA. Lançado pelo Governo Federal no início do ano, o plano vai disponibilizar R$ 300 bilhões em financiamentos para impulsionar a retomada da produção industrial no país.

CONGRESSO TÉCNICO

Nos dois dias, o Congresso espera reunir pelo menos mil participantes, que terão acesso a debates envolvendo cerca de 50 palestrantes. O painel sobre a NIB será no dia 23/05, e terá à frente o diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi. Importante porta-voz do setor, Lucchesi falará sobre as oportunidades e formas de acesso à nova política pública. Participam do debate Thiago Peroba, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Kallil Maia, da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

A XVI Feira da Indústria do Pará tem a realização da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA); apoio do Governo do Estado, Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Confederação Nacional das Indústrias (CNI); patrocínio Diamante da Albras, Hydro, Vale e SEBRAE; patrocínio Ouro da Norte Energia, Apex Brasil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Huawei e Banpará; patrocínio Bronze da Agropalma, Alcoa, Banco da Amazônia, Cargill, Solar Coca-Cola; apoio cultural da Equatorial Energia; e apoio institucional do Fórum das Entidades Empresariais do Estado do Pará.

