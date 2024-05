Ao Vivo | Guarani x Paysandu | Brasileirão Série B | 25.05.24

Neste sábado, dia 25 de maio, às 21h (horário de Brasília), Guarani e Paysandu se enfrentam em um duelo crucial pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e promete fortes emoções para os torcedores das duas equipes. Acompanhe ao vivo em todas as redes sociais do Grupo Marajoara e no YouTube da Super Marajoara, Rádio AM 1130 e TV Marajoara Canal 50.1.

Guarani em busca de redenção

O Bugre vem enfrentando dificuldades na competição da Série B. Após derrota em casa para o América-MG por 2 a 1, o time conta apenas 3 pontos conquistados em 18 possíveis. Uma vitória neste sábado é crucial para o Guarani sair da zona de rebaixamento e buscar uma recuperação na tabela.

Paysandu em busca da primeira vitória

O Papão também não vive um bom momento na Série B. Ainda sem vencer na competição, o Paysandu ocupa a 17ª colocação na tabela, com 4 empates e 2 derrotas. No entanto, a equipe vem embalada por uma goleada de 6 a 0 sobre o Vila Nova na Copa Verde, o que pode ser um gás extra para buscar o primeiro triunfo na Série B.

Acompanhe ao vivo: