Ao Vivo | Náutico x Remo | Brasileirão Série C | 25.05.24

Daqui a pouco, Náutico e Remo se enfrentam pela Série C, neste sábado (25) a partir das 17h, no Estádio dos Aflitos, Recife.

O Náutico recebe a calorosa torcida nos Aflitos após quase dois meses de saudade. A equipe está como 11º colocado, com 4 pontos em 5 jogos, buscando sair da má fase. A última vez que o Náutico atuou com público nos Aflitos foi no dia 30 de março, contra o Sport, pela ida da final do Campeonato Pernambucano. O Náutico recebeu o São Bernardo com portões fechados na Série C por conta de punição do STJD.O jogo contra o Ypiranga-RS, pela terceira rodada da Série C, foi adiado.

O Remo precisa urgentemente de uma vitória fora de casa para sair da zona de rebaixamento. Atualmente está em 14º colocado, com 4 pontos em 5 jogos, lutando para escapar da zona de rebaixamento. O novo técnico do Remo, Rodrigo Santana ficará apenas observando a partida, pois quem estará sob o comando da equipe azulina é o interino Mariozinho.

