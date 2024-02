Seduc abre inscrições para intercâmbio de professores nos Estados Unidos

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Aperfeiçoamento para professores de língua inglesa (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers – DAI). Podem se inscrever docentes efetivos que lecionam a disciplina de língua inglesa no ensino médio.

A iniciativa é uma oportunidade para o profissional a realizar um curso de intercâmbio, nos Estados Unidos. As inscrições irão até o dia 20 de março, por meio do email difor@seduc.pa.gov.br.

O programa de intercâmbio é uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em parceria com a Seduc, e tem duração de um semestre acadêmico em uma universidade americana, que inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança e, também, no uso de tecnologias em educação.

Inscrição – A inscrição para a etapa estadual da Seduc, o candidato deverá enviar identificando no assunto – INSCRIÇÃO FULBRIGHT DAI 2023-2024, os seguintes documentos: FY24 Fulbright DAI Application, Leave Approval Form em inglês e traduzido para o português (preenchidos e assinados pelo Diretor da Escola), o Currículo resumido, Institutional Support And Reference Form (preenchido e assinado pela Coordenação Pedagógica da Escola), a cópia de um Documento de identificação oficial com foto (carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação ou Passaporte válido), bem como a cópia do histórico escolar e diploma da licenciatura em Língua Inglesa. Caso o candidato seja selecionado, o visto com o de acordo será dado posteriormente pelo Secretário Adjunto de Educação Básica da Seduc, Júlio Meireles.