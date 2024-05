Na noite desta sexta-feira (03), o Paysandu enfrenta o Avaí pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Curuzu. A partida começa ás 19h, e você acompanhe ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

O Paysandu ainda procura sua primeira vitória na competição, até agora conquistou um ponto após o empate com o Botafogo-SP. O papão acumula um empate e uma derrota em duas rodadas.

Já o Avaí vem de um momento delicado na competição, pois ainda não conseguiu pontuar na Série B do Brasileirão, até o momento foram duas derrotas seguidas. O time de Florianópolis, está na 18ª posição na tabela.

Foto: Destaque

Jornalista: Marina Moreira