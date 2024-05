“Aposentadoria” de Silvio Santos no SBT é surpreendente e supera salários de Faustão e Eliana

Silvio Santos, proprietário do SBT e renomado apresentador e empresário, possui uma remuneração que ultrapassa significativamente a de outras celebridades da televisão brasileira. De acordo com o portal “Splash” da UOL, Silvio Santos é o apresentador mais bem remunerado da televisão aberta, com um salário estimado em R$ 10 milhões mensais.

Este valor coloca Silvio Santos à frente de personalidades como Fausto Silva, conhecido como Faustão, e Eliana. Faustão, que passou muitos anos na Globo antes de se mudar para a Band, tem uma remuneração mensal de cerca de R$ 5 milhões. Eliana, uma das apresentadoras mais queridas do SBT, ganha entre R$ 700 mil e R$ 900 mil por mês.

A diferença salarial é notável, especialmente considerando que Silvio Santos é o proprietário da emissora onde trabalha. Sua fortuna total foi avaliada em R$ 2,67 bilhões pela “Forbes” em 2013, um valor que engloba seus vários negócios, como o Grupo Silvio Santos. Embora o salário de Silvio Santos seja surpreendente, ele representa apenas uma fração do vasto patrimônio que o apresentador acumulou ao longo de sua carreira.

A pesquisa do portal “Splash” baseou-se em estimativas de fontes internas das emissoras, e nem Silvio Santos nem os outros apresentadores mencionados confirmaram os valores exatos de seus salários. Além disso, o cálculo não leva em conta ganhos de atividades externas à emissora, como campanhas publicitárias ou projetos pessoais.

Apesar dessas observações, o salário de Silvio Santos se destaca no panorama da televisão brasileira. Sua remuneração, estimada em R$ 10 milhões por mês, é o dobro do salário de Faustão e mais de dez vezes maior que o de Eliana, reafirmando seu status como uma das personalidades de maior sucesso da televisão brasileira.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução