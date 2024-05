Último dia da Feira da Indústria do Pará levou diversas atrações gratuitas para os visitantes

Terminou ontem, sábado, 25, às 22 horas, a XVI Feira da Indústria do Pará (FIPA), promovida pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará – FIEPA. Em seu último dia, o evento garantiu uma programação diversificada, com visitação gratuita ao pavilhão de exposições, espaços lúdicos e interativos, além de torneios de inovação e uma agenda cultural extensa. A feira abriu às 17 horas, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.



Aberto no dia 22, com o tema ‘Negócios e Sustentabilidade na Amazônia’, o evento ofereceu uma programação ampla com estandes para exposição dos produtos e soluções da indústria e um Congresso Técnico que debateu temas de interesse do setor.



O QUE ROLOU ONTEM

Espaço SENAI de Inovação – Apresentação da etapa final do Grand Prix de Inovação do SENAI e da Seletiva WorldSkills, competições estudantis que envolvem criatividade, conhecimento e inovação.



Pavilhão de Exposições – Visita gratuita aos estandes para conhecer as ações de sustentabilidade social e ambiental do setor, além de iniciativas de inovação e tecnologia, com uma amostra de tudo o que é produzido pelas pequenas, médias e grandes indústrias locais, nacionais e multinacionais.



Museu Interativo SESI LAB – Pela primeira vez na Região Norte, o espaço é uma versão itinerante do museu 100% interativo, inspirado no Exploratorium, um dos principais centros interativos do mundo localizado na Califórnia (EUA). A mostra conta com uma exposição de 10 aparatos que envolvem arte, ciência e tecnologia e oferece uma experiência interativa e lúdica aos paraenses, nos moldes do que é feito no museu em Brasília.



Espaço “Made In Pará” – Espaço onde pequenas e médias indústrias locais apresentam e comercializam produtos feitos a partir de matérias-primas genuinamente amazônicas, com joias, cosméticos, alimentos e bebidas produzidas à base de itens como mel, frutos ou vegetais típicos da região e que têm ganhado destaque nos mercados internacionais.

Minicursos gratuitos do SENAI – Também estará no Hangar a Unidade Móvel de Panificação do SENAI, com minicursos gratuitos e degustação dos pães especiais produzidos no local.



PROGRAMAÇÃO CULTURAL

O que a Equatorial Energia levou no sábado para o espaço Casa E+ Cultura, área onde tem sido realizada em todos os dias da Feira, a programação artística e cultural do evento.

17h – Dj Shayra Brotero

18h – Teatro Grupo GeMte “Quem Vai Pagar o Pato”

19h – Balada Kids

20h30 – Arraial do Pavulagem

Sobre a XVI FIPA – A XVI Feira da Indústria do Pará tem a realização da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA); apoio do Governo do Estado, Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Confederação Nacional das Indústrias (CNI); patrocínio Diamante da Albras, Hydro, Vale e SEBRAE; patrocínio Ouro da Norte Energia, ApexBrasil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Huawei e Banpará; patrocínio Bronze da Agropalma, Alcoa, Banco da Amazônia, Cargill, Solar Coca-Cola; apoio cultural da Equatorial Energia; e apoio institucional do Fórum das Entidades Empresariais do Estado do Pará e Natura.

Fonte: FIEPA