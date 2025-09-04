quinta-feira, setembro 4, 2025
Arrastão do Círio 2025 é lançado com festa, feira criativa e ação solidária em Belém

O Instituto Arraial do Pavulagem deu início às celebrações do Arrastão do Círio 2025 nesta sexta-feira, Dia da Amazônia, com um evento gratuito realizado no Boulevard da Gastronomia, em Belém. A programação, que começou às 18h, reuniu música, feira criativa e forte ação social.

O público conferiu o show da tradicional banda Arraial do Pavulagem e teve acesso à Feira Criativa, com exposições de artesanato, moda e gastronomia de dez empreendedores locais, aproximando cultura e negócio comunitário.

Além da festa, o evento teve um propósito social: foram arrecadadas doações de roupas jeans como calças, camisas e saias que serão reutilizadas na confecção de mochilas e estojos escolares para crianças atendidas pelo projeto Cordão do Galo, em Cachoeira do Arari, no Marajó. A iniciativa já beneficiou mais de 100 crianças em 2024.

Também foram abertas, a partir das 17h, inscrições presenciais para o Batalhão da Estrela, exclusivas para idosos e pessoas com deficiência. Para participar, era necessário ter participado de ao menos um arrastão do Pavulagem nos anos de 2023, 2024 ou 2025.

O Arrastão do Círio é um cortejo cultural e patrimônio imaterial reconhecido nacionalmente. Realizado na véspera do Círio de Nazaré, ele percorre o centro histórico de Belém com música, dança e símbolos amazônicos. Desde 2024, também faz parte do projeto “Cultura da Amazônia na COP-30 e além”, que inclui o retorno do Cordão do Peixe-Boi e do Cordão do Galo.

Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, ressaltou a simbologia do lançamento no Dia da Amazônia:

“É um momento de celebrar a Amazônia com a nossa música. Esse evento abre caminhos que se conectam à COP30 e reforça a importância da sustentabilidade no lugar onde vivemos. Todos estão convidados.”

Imagem: Divulgação

