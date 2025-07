Assembleia Geral Ordinária da FPF aprova sem restrições prestação de contas de 2024

A lisura e transparências foram fundamentais para que os dirigentes de Clubes Profissionais, Amadores, Associações e Ligas aprovassem sem restrições as prestações de contas de 2024, vinculadas à Federação Paraense de Futebol – FPF, ocorrida ontem, segunda-feira, 30, com a presença maciça dos dirigentes, que lotaram todas dependências do auditório da entidade. Coube ao próprio presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, solicitar alguns minutos para abrir a Assembleia, oportunidade em que destacou sua eleição para a vice-presidência da Confederação Brasileira de Futebol – CBF, o que irá melhorar bastante a situação do futebol em todos os seus âmbitos no Estado do Pará, com novos patrocinadores etc, além do apoio de diversas instituições que estão afastadas do futebol paraense.

Depois, houve a explanação da contadora Margarete do Socorro de Lima Vieira, do balanço das contas, logo a seguir falou o presidente do Conselho Fiscal, José Guilhermino de Abreu, aprovando também em detalhes todas explanações da Contadora e também houve a palavra do Contador da Auditoria Independente, Nélio Augusto Dantas, parabenizando a seriedade, lisura e competência da atual diretoria da Federação Paraense de Futebol, presidida por Ricardo Gluck Paul e demais membros da FPF.

Os dirigentes dos clubes enalteceram e agradeceram ao presidente Ricardo Gluck Paul por tudo que está fazendo pelo futebol paraense, ou seja, conseguiu com sua competência revolucionar todas categorias que nunca tiveram tantos jogos para atuarem em Belém, como diversas cidades do interior através das ligas com total apoio da FPF.

Ricardo Gluck agradeceu as palavras e prometeu que, em quatros anos, o futebol paraense estará em outro patamar de sucesso no cenário nacional, a nível de desenvolvimento em diversas categorias do futebol, pois, segundo ele, esforços não irão lhes faltar para seus objetivos, sobretudo quando o Pará tem um dirigente dentro da CBF.

Fizeram parte da mesa dos trabalhos da AGO, Ricardo Gluck Paulo, Ricardo Oliveira, Reginaldo Souza, José Ângelo de Miranda, André Cavalcante e Juarez Scotta.

Por Nonato Batista/Ronabar/Texto e imagens