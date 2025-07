ASSOBIO apresenta iniciativas para valorizar a sociobioeconomia durante a Semana do Clima da Amazônia

A sociobioeconomia da Amazônia estará em destaque na Semana do Clima da Amazônia, que acontece até o dia 18 de julho em Belém. A Associação de Sociobioeconomia da Amazônia – ASSOBIO, formada por 75 negócios que atuam na região, vai apresentar projetos que mostram como é possível gerar renda, conservar a floresta e valorizar a cultura local. A associação reúne empreendedores comprometidos em desenvolver produtos e serviços de forma sustentável, apoiando mais de 87 mil pessoas em uma área de 50 mil hectares na Amazônia Legal.

As ações fazem parte de um plano mais amplo da ASSOBIO para comunicar ao Brasil o valor econômico, ambiental e cultural da bioeconomia da floresta em pé. Por meio de experiências práticas, vitrines em eventos e integração com espaços públicos e privados, a associação busca tornar os produtos amazônicos mais acessíveis, reconhecidos e valorizados.

Durante a Semana do Clima da Amazônia, a ASSOBIO lançará três frentes principais de ativação:

VENDING MACHINES

Uma das novidades é a instalação de máquinas automáticas, também conhecidas como Vending Machines, em locais estratégicos de Belém, como hotéis, aeroportos e pontos turísticos. O objetivo é facilitar o acesso do público a produtos amazônicos, desde alimentos como chocolates e castanhas até cosméticos e acessórios. A primeira Vending Machine será lançada durante a Semana do Clima, na Estação das Docas, entre os dias 15 e 17 de julho.

Segundo Carol Vilanova, sócia-fundadora da Flor de Jambu e liderança do projeto, a ideia é “oferecer uma experiência prática, permitindo que as pessoas comprem um produto para consumo imediato ou levem um pedacinho da Amazônia para casa”.

VITRINE ASSOBIO

A Vitrine ASSOBIO é um espaço itinerante de exposição e comercialização de produtos desenvolvidos pelos associados da rede, como gin com jambu, molho de tucupi, chocolates, granolas de tapioca, acessórios e cosméticos.

Durante a Semana do Clima, ela estará em exibição no Instituto de Tecnologia Vale (ITV), integrando a programação oficial do evento. “Queremos mostrar como a sociobioeconomia pode ir além das vendas em pontos fixos, participando também de eventos e conectando o público com produtos únicos, cheios de história e impacto positivo”, explica Carol Vilanova, sócia-fundadora da Flor de Jambu.

ROTEIROS COP 30

Com foco em experiências imersivas, os Roteiros COP 30 promovem visitas a empreendimentos que integram a rede da ASSOBIO. Um dos roteiros a serem lançados até a COP 30 será o da fábrica de chocolate chamada Sítio da Cruz, localizada em Ananindeua, com degustação de cacau nativo e contato direto com a produção artesanal.

“Queremos mostrar na prática como a sociobioeconomia funciona, conectando as pessoas à história, ao sabor e à importância do cacau nativo, tudo isso pertinho da capital”, destaca Tainah Fagundes, coordenadora de projetos e conselheira da ASSOBIO.

SEMANA DO CLIMA

Além dessas iniciativas práticas, a ASSOBIO também participará ativamente da programação da Semana do Clima, que acontece em Belém de 14 a 18 de julho, com contribuições em quatro painéis estratégicos, abordando temas como incentivos à industrialização da bioeconomia, comunicação com a sociedade, responsabilidade empresarial e financiamento.

A Semana do Clima da Amazônia visa fortalecer soluções para um desenvolvimento sustentável, envolvendo governos, empresas, comunidades e a sociedade. A participação da ASSOBIO reforça o papel fundamental da sociobioeconomia para manter a floresta em pé, gerar renda e valorizar saberes locais.

Essa visão também é destacada por Paulo Monteiro dos Reis, presidente da ASSOBIO. Para ele, “a valorização da floresta em pé passa por levar a biodiversidade amazônica até os lares das pessoas. Apoiar a sociobioeconomia é apoiar o modo de vida das populações tradicionais, que ao longo de gerações cultivaram e preservaram a floresta. É uma forma de mostrar que desenvolvimento e conservação podem caminhar juntos”, ressalta.

Saiba mais sobre a Semana do Clima da Amazônia acessando o link: https://linktr.ee/semanadoclimadaamazonia

SOBRE A ASSOBIO

Formada por 132 associados em diferentes segmentos, a ASSOBIO é uma instituição representativa que visa promover pequenos e médios negócios dedicados à sócio-bioeconomia na Amazônia, integrando aspectos socioeconômicos e ambientais. Fundada com o objetivo de fomentar práticas empresariais responsáveis, busca conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do ecossistema amazônico e o bem-estar das comunidades locais. Atualmente, os empreendedores da ASSOBIO já monitoram seu impacto na região: somados, os 132 negócios da associação apoiam mais de 87 mil pessoas, espalhadas em 50 mil hectares por toda a Amazônia legal, onde a bioeconomia tem sido um caminho de renda e preservação.

Imagens: Divulgação