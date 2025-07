Mulher é presa por tortura após vídeo chocante viralizar em Pacajá, no sudoeste do Pará

Uma mulher foi presa em flagrante neste sábado (12), suspeita de torturar outra mulher em Pacajá, no sudoeste do Pará. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo com cenas fortes de violência.

Nas imagens, a vítima aparece nua, amarrada, com os cabelos cortados e sendo forçada a introduzir objetos em suas partes íntimas. Assim que soube do caso, a Polícia Civil iniciou uma operação emergencial para localizar o local do crime, resgatar a vítima e prender a autora.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar. O imóvel onde tudo aconteceu foi identificado e passou por perícia. No local, foram encontradas duas pistolas, um simulacro de arma de fogo, 25 munições, objetos usados nas agressões e os cabelos da vítima.

Após buscas intensas, a mulher agredida foi encontrada com vida, recebeu atendimento médico e foi encaminhada para acolhimento e acompanhamento psicológico especializado. Exames periciais também foram solicitados para ajudar na investigação.

Segundo a vítima, a motivação do crime seria passional: a agressora acreditava que ela teria se envolvido com seu companheiro.

A suspeita fugiu para Uruará, mas foi localizada com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí e da polícia local. Ela foi levada para a delegacia de Uruará e autuada em flagrante por tortura crime que prevê pena de dois a oito anos de prisão.

