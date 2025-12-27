Aston Villa bate Chelsea de virada e segue perto do líder na Premier League

João Pedro abriu o placar para os Blues, mas o Villa conseguiu a vitória com dois gols de Ollie Watkins, que entrou no segundo tempo, chegando a seis vitórias seguidas
O Aston Villa conquistou uma importante vitória de virada por 2 a 1 sobre o Chelsea neste sábado (27), em confronto realizado no Stamford Bridge, pela 18ª rodada da Premier League.
O Chelsea abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo com João Pedro, após cobrança de escanteio de Reece James.
Os Blues dominaram as ações na primeira etapa, tendo maior posse de bola e finalizações mais perigosas, mas panorama mudou completamente no segundo tempo com a entrada de Ollie Watkins no Aston Villa.
O atacante inglês precisou de apenas quatro minutos em campo para igualar o marcador, aproveitando passe de Morgan Rogers aos 17 minutos.
Watkins ainda voltou a balançar as redes aos 39 minutos, completando de cabeça um escanteio cobrado por Youri Tielemans para decretar a virada.
O Chelsea tentou uma pressão final, mas esbarrou nas boas defesas do goleiro Emiliano Martínez.
Com o resultado, o Aston Villa chegou aos 39 pontos e seguiu na terceira colocação na Premier League, a apenas três pontos atrás do líder Arsenal, mesmo cenário anterior à rodada.
Gunners, Manchester City e Villa, os três fortes concorrentes ao título, ganharam seus jogos neste sábado (27).
Já o Chelsea permanece na quinta posição com 29 pontos, vendo aumentar a distância para a zona de classificação para a Liga dos Campeões.
Reprodução/Instagram/Aston Villa