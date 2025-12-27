domingo, dezembro 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Aston Villa bate Chelsea de virada e segue perto do líder na Premier League

João Pedro abriu o placar para os Blues, mas o Villa conseguiu a vitória com dois gols de Ollie Watkins, que entrou no segundo tempo, chegando a seis vitórias seguidas

Da CNN Brasil

O Aston Villa conquistou uma importante vitória de virada por 2 a 1 sobre o Chelsea neste sábado (27), em confronto realizado no Stamford Bridge, pela 18ª rodada da Premier League.

O Chelsea abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo com João Pedro, após cobrança de escanteio de Reece James.

Os Blues dominaram as ações na primeira etapa, tendo maior posse de bola e finalizações mais perigosas, mas panorama mudou completamente no segundo tempo com a entrada de Ollie Watkins no Aston Villa.

O atacante inglês precisou de apenas quatro minutos em campo para igualar o marcador, aproveitando passe de Morgan Rogers aos 17 minutos.

Watkins ainda voltou a balançar as redes aos 39 minutos, completando de cabeça um escanteio cobrado por Youri Tielemans para decretar a virada.

O Chelsea tentou uma pressão final, mas esbarrou nas boas defesas do goleiro Emiliano Martínez.

Com o resultado, o Aston Villa chegou aos 39 pontos e seguiu na terceira colocação na Premier League, a apenas três pontos atrás do líder Arsenal, mesmo cenário anterior à rodada.

GunnersManchester City e Villa, os três fortes concorrentes ao título, ganharam seus jogos neste sábado (27).

Já o Chelsea permanece na quinta posição com 29 pontos, vendo aumentar a distância para a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

 Reprodução/Instagram/Aston Villa

avistao 300x100
Artigo anterior
Fuvest: leitura obrigatória terá autores indígenas e peças de teatro
Próximo artigo
A caminho do Corinthians, Marcelo Paz se despede do Fortaleza em carta

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
avistao 320x320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315