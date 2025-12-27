A caminho do Corinthians, Marcelo Paz se despede do Fortaleza em carta

CEO da SAF do Leão do Pici foi parte da diretoria pelos últimos 11 anos e agora deve se tornar diretor de futebol do Timão

Pietra Carvalho, da CNN Brasil

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, fez uma carta de despedida para o clube. A sua saída já tinha sido confirmada por Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração da SAF do clube.

O executivo deve assumir o cargo de diretor do futebol do Corinthians, vago desde a saída de Fabinho Soldado, na terça-feira (23).

“Hoje escrevo uma das mensagens mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais serenas da minha vida profissional. Depois de muita reflexão e diálogo com minha família, decidi que é o momento de me despedir da liderança executiva do Fortaleza Esporte Clube”, escreveu Paz.

O executivo pontuou que o Fortaleza foi o maior desafio de sua vida profissional, e elogiou o alcance conquistado pelo time em seus onze anos na diretoria e a restruturação financeira e administrativa feita por ela.

Ao mesmo tempo, ele mencionou os “desafios” trazidos pelo tempo e pelo crescimento do clube –neste ano, o Leão do Pici foi rebaixado para a Série B.

“Levo comigo orgulho, gratidão e a certeza de dever cumprido. Acredito que esta é uma boa oportunidade para que outros talentos assumam o protagonismo de conduzir os próximos passos do clube, com coragem e responsabilidade”, afirmou Paz.

“O Fortaleza segue forte, estruturado e preparado para novos capítulos. Termino agradecendo a Deus por ter tido a oportunidade de dirigir meu clube de coração e ter-me ofertado tantas graças. Também deixo meu muito obrigado a todos que caminharam ao meu lado. Obrigado a cada funcionário, atleta, conselheiro, dirigente, parceiro comercial, torcedor e voluntário.”

Na carta, o executivo não faz menção ao seu próximo destino, por mais que todas as especulações apontem para o Corinthians. O Timão ainda não se pronunciou.

Mateus Lotif/Fortaleza