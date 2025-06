ATAM de Benevides conquista resultados notáveis na 2ª etapa do Campeonato Paraense de Karate

Foi realizada no último sábado, 07, a segunda etapa do Campeonato Paraense de Karate 2025 no ginásio da Escola Superior de Educação Física. A competição contou com a participação de atletas de vários municípios do Pará e a Associação Teixeira de Artes Marciais (ATAM), de Benevides, se destacou com excelentes resultados.

A ATAM foi representada por 8 alunos que conquistaram 5 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze.

A conquista é o resultado do trabalho árduo e dedicado da associação, que tem se consolidado como uma das principais escolas de karate do Estado do Pará.

Os atletas medalhistas foram:

Caio Daniel: Prata no Kata – PCD e Vice-campeão na categoria PCD Físico

Marcelo Silva: Bronze no Kata – Sub-10 e Bronze no Kumite

Valdenis Santos: Ouro no Kata e Ouro no Kumite – Master

Yasmim Nascimento: Ouro no Kata e Ouro no Kumite Senior -50kg

Tulia Monteiro: Prata no Kata e Prata no Kumite Senior +68kg

Ian Silva: Ouro no Kata e Prata no Kumite – Senior -75kg

Carmen Daniela [Cremosinha]: Bronze no Kumite Sub -12

“A ATAM se compromete com a inclusão e o atendimento a todos, independentemente de suas habilidades ou necessidades especiais, através do projeto “Karate, um caminho de educação e inclusão”. Essa iniciativa é um exemplo do compromisso da Associação com a formação de atletas não apenas fisicamente capacitados, mas também com valores como disciplina, respeito e perseverança”, enfatiza Daniel Lobato.

A atleta Andressa Brígida, da Categoria Sub 14, representou a Associação com distinção, mostrando seu potencial e comprometimento. Mesmo não conquistando o pódio, sua participação é um exemplo da dedicação e do espírito esportivo que a ATAM busca inculcar em seus atletas.

“Os atletas da ATAM foram acompanhados e auxiliados pelo técnico e presidente da associação, sensei Daniel Lobato. Seguimos na temporada 2025 com excelentes resultados, o que é muito importante para nossos atletas que pretendem disputar as etapas do Campeonato Brasileiro deste ano”, afirma Daniel Lobato. “Nossa equipe está motivada e comprometida em continuar melhorando e alcançando novos patamares”, acrescentou.

A ATAM segue com sua programação e antes da próxima competição, acontecerá o exame de faixas Dangai, onde os alunos serão avaliados pelo professor Roque Sérgio, diretor técnico da ATAM, e senseis convidados. O evento está marcado para o dia 29 de junho, na sede da Associação Teixeira de Artes Marciais, no Murunin.

ATAM passou a integrar o grupo do CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), no Programa de Formação de Atletas. Essa parceria fortalecerá a missão da entidade de promover o Karate e o ParaKarate, proporcionando aos atletas recursos e apoio para alcançar seu máximo potencial.

“A integração ao CBC é um marco importante para a instituição que se dedica à formação de campeões desde sua fundação, há 23 anos. Com essa parceria, a ATAM reafirma seu compromisso em trabalhar em conjunto com o CBC para alcançar objetivos e promover o Karate e o ParaKarate no município de Benevides. A ATAM está comprometida em contribuir para o desenvolvimento do esporte e para a formação de atletas de alto rendimento”, conclui.

Por Braz Chucre/Ronabar/Imagem: Atam/Divulgação