Atividade física reduz risco de quedas e acelera recuperação em idosos, dizem especialistas

Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, os cuidados com a saúde na terceira idade ganham ainda mais importância. Entre os principais riscos para essa população estão as quedas, que afetam um terço das pessoas com mais de 65 anos e até 40% dos idosos com mais de 80, segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). O maior número desses acidentes acontece dentro da própria casa.

Segundo a fisioterapeuta Raquel Gonçalves, doutora em ciências da reabilitação pela USP, adaptações no ambiente doméstico, como instalação de barras de apoio, retirada de tapetes e uso de calçados antiderrapantes, já estão mais conhecidas. Mas ela alerta que muitos ainda deixam de lado uma das medidas mais eficazes para prevenir quedas: a prática regular de exercícios físicos.

“O exercício melhora a resistência, flexibilidade e equilíbrio. Quem mantém uma rotina ativa ao longo da vida ou começa a se exercitar na terceira idade tem um processo de envelhecimento muito diferente”, explica Raquel. Ela destaca que a perda de massa muscular (sarcopenia), que começa ainda aos 30 anos, pode ser evitada com atividade física — o que torna a recuperação de fraturas ou quedas muito mais rápida e eficaz.

Mesmo quem nunca teve o hábito de se exercitar pode começar na terceira idade, com orientação profissional. “Exercícios simples de equilíbrio e força já fazem muita diferença e podem ser feitos com ajuda de cuidadores ou familiares”, ressalta.

Após uma queda, a reabilitação é essencial para recuperar a autonomia e evitar consequências físicas e emocionais, como perda de confiança e isolamento. Raquel finaliza com um alerta: “Muita gente melhora e para os exercícios. Mas o ideal é continuar. A atividade física precisa ser parte da rotina, sempre.”

