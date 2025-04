Palestra no Parque do Utinga ensina boas práticas para observar animais na natureza

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) realizou uma palestra sobre boas práticas de observação da fauna no auditório do Parque Estadual do Utinga, em Belém. A iniciativa, organizada pela Gerência da Região Administrativa de Belém (GRB), reuniu convidados, condutores de trilhas e integrantes do instituto para discutir formas responsáveis de interagir com a natureza.

A atividade teve como foco a importância de respeitar o espaço dos animais durante visitas ao parque. Segundo Júlio Meyer, titular da GRB, o Parque do Utinga é constantemente visitado por quem deseja observar espécies como macacos, preguiças, cutias e capivaras, o que torna essencial a adoção de práticas conscientes. “A gente precisa dessas boas práticas para essa observação. Respeitar os animais é fundamental”, destacou.

O condutor de trilhas Carlito Junior explicou que conhecer bem as trilhas e saber interpretar sons e cheiros da floresta aumenta as chances de avistar os animais sem interferir em seu comportamento natural. “Tudo na mata nos dá dicas. Saber ler a trilha é se conectar com a natureza”, afirmou.

Já o empreendedor de ecoturismo Ronaldo Teixeira, que participou do encontro, ressaltou o valor educativo da iniciativa. “Conhecer mais a fundo as espécies de uma determinada área melhora nossa conexão com a natureza e fortalece o conhecimento ambiental”, disse.

A ação reforça o compromisso do Ideflor-Bio em promover a educação ambiental e o turismo responsável dentro das Unidades de Conservação do Pará.

Imagem: Agência Pará