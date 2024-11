Atletas do wrestling conquistam medalha de prata nos Jogos da Juventude CAIXA

Nesta quarta-feira (20), o Pará subiu novamente no pódio dos Jogos da Juventude CAIXA com a modalidade wrestling, conquistando a medalha de prata por equipe na categoria Estilo Livre, com os atletas Jackson Vieira, 17 anos, Kauan Souza dos Prazeres, 16 anos e Weverton Freitas Pimentel, 17 anos. Com a conquista o Pará soma nove medalhas, sendo quatro de ouro, duas de prata e três bronze. Os atletas da natação, ginástica artística e wrestling encerraram as suas participações.

A delegação conta com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). O evento acontece em João Pessoa, na Paraíba e é realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). As competições seguem até o dia 28 de novembro.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, parabenizou a participação dos atletas da natação, ginástica e wrestling na competição. “Todos foram brilhantes nesta grande competição. Sabemos que não é fácil, estamos disputando com grandes atletas e equipes dos principais centros do país, e chegar e fazer o que esses atletas fizeram nos Jogos da Juventude, estão todos de parabéns. Hoje conquistamos mais medalhas para o nosso Estado, esses garotos do wrestling são guerreiros, todas a dificuldades que tiveram com lesões, mas não desistiram, e lutaram por essa linda conquista”, disse o secretário.

Medalha de prata

A conquista da medalha de prata por equipe não foi fácil. Atletas lesionados lutaram no sacrifício para passar nas semifinais e garantir a disputa da final contra a equipe do Amapá. Mas para o técnico do time, Deynilson Medeiros, o segundo lugar foi muito importante por conta de todas as dificuldades durante as partidas.

“É uma satisfação muito grande poder ter participado e ter esse resultado inédito, porque nós batalhamos, há algum tempo, tentando fazer essa busca e conseguimos fazer a participação com alguns atletas do interior e poder dar essa oportunidade para eles. Então, é uma satisfação muito grande, para mim, conseguir essa medalha. Graças a Deus, nós conseguimos fazer um bom trabalho”, disse o técnico.

Apoio do Governo

“Com o apoio do Governo do Estado, nós conseguimos trazer medalhas, e todo ano poder participar com os nossos atletas trazendo resultados. E esse foi o melhor resultado para a gente e conseguimos participar por equipe. Então, agradeço muito a Seel que me deu esse apoio”, concluiu o técnico.

O atleta Weverton Pimentel destacou a felicidade de conquistar, pela primeira vez, a medalha de prata por equipe para o Pará. “Essa conquista é muito importante para o Estado do Pará. Pela primeira vez conseguimos pegar o pódio por equipe na modalidade de wrestling. A felicidade é imensa porque sabemos da nossa dificuldade, dos nossos objetivos e sonhos, que viver do esporte infelizmente do Brasil não é tão fácil, mas nós chegamos aqui graças a Deus. Foi com muita dificuldade, mas sempre ali com treino e dedicação, superando cada equipe, deixamos grandes estados forte para trás”, disse o medalhista.

Texto: Jessé Lima/ Ascom Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Jessé Lima/Ascom Seel