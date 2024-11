Dom Luís Azcona recebe as últimas homenagens na Igreja de Queluz. O governo do Estado decretou luto oficial por três dias.

Uma missa presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, e concelebrada por seus auxiliares, Dom Antônio de Assis e Dom Paulo Andreolli, além de bispos de várias dioceses e integrantes do clero e da congregação dos Padres Agostinianos Recoletos, às 7h desta quinta-feira, 21, na Igreja Matriz de São José de Queluz, n bairro de Canudos, em Belém, marcou o velório de Dom José Luís Azcona, Bispo Emérito do Marajó, que faleceu na manhã de ontem, quarta-feira, 20, em um hospital da capital, onde fazia tratamento paliativo contra um câncer terminal de pâncreas.

Por volta das 10h, está prevista a viagem do corpo do religioso para a cidade de Soure, no Marajó, onde ele receberá novas homenagens e será sepultado amanhã, sexta-feira, 22, às 17h, na Catedral Nossa Senhora da Consolação.

Dom José Luís Azcona estava no Pará desde 1984, onde chegou como missionário agostiniano e depois foi ordenado bispo pelo Papa João Paulo II. A partir daí, o religioso passou a atuar corajosamente na defesa de crianças, jovens e mulheres em situação de risco, denunciando a prostituição infanto-juvenil, o tráfico de pessoas para o exterior e várias outras injustiças sociais, furando, assim, o bloqueio da omissão e irresponsabilidade de quem deveria cuidar para coibir tais crimes.

Por tais ações, Dom Azcona entrou para a lista dos marcados para morrer, mas não se acovardou e disse que jamais se calaria diante de tanta barbárie. Ele ficou internacionalmente conhecido por esta luta, que travava juntamente com as ações de evangelização em seu ministério sacerdotal. Recentemente, foi cogitada a transferência do Bispo Emérito do Marajó, mas a população se levantou em peso e a decisão da Igreja foi de mantê-lo em Soure. Neste ano, o bispo adoeceu e agora encerra sua missão terrena.

