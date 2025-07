Polícia aponta namorado e outra jovem como responsáveis por esquartejar jovem de 15 anos

Nicolly Fernanda, de 15 anos, foi encontrada esquartejada em SP; polícia aponta namorado e outra jovem como autores do crime

por Alessandra Oliveira

Crueldade em Hortolândia, interior de São Paulo! Na sexta-feira (18/07), Nicolly Fernanda Pógere, de apenas 15 anos, foi encontrada esquartejada na lagoa Jardim Amanda. A adolescente estava desaparecida desde o dia 14 de julho e policias apontam responsáveis pela morte da jovem. Veja!

Possíveis responsáveis pela morte!

A Polícia Civil e os pais de Nicolly, acreditam que os reponsáveis pelo esquartejamento da jovem seu namorado e outra adolescente. Dainte disso, os dois estão sendo procurados e buscam informações se houve ajuda para escapar depois do crime.

Um cão farejador da Guarda Municipal local localizou o corpo de Nicolly enquanto faziam as buscas pela vítima em um lago, no bairro Jardim Amanda I e seu pai, Vinícius Marcelus, reconheceu o cadáver da filha pelo colar preto que a jovem usava.

Joldemar Nunes Corrêa, secretário de Segurança Pública de Hortolândia, contou que o avô de Nicolly levou algumas roupas dela para o cão localizar, já que ela estava desaparecida desde o dia 12 de julho. “O avô da menina trouxe algumas roupas dela e os profissionais do Canil fizeram o reconhecimento do faro com o cachorro Thor. Foram para o local e fizeram um trabalho de praticamente 3 horas e meia, que culminou em encontrarem o corpo dessa menina”.

O corpo foi encontrado enrolado em uma lona azul e dentro dela, algumas pedras, que possívelmente foi utilizada para tentar manter o corpo no lago. “Fazer um crime desse tamanho, com requinte de crueldade, aparentemente planejado, é difícil a sociedade absorver uma situação dessas”, disse o secretário.

Relembre o crime!

Vinícius Marcelus, o pai de Nicolly contou que só foi possível reconhecer o corpo da filha pelo colar preto que ela usava. O cadáver da jovem estava cheio de marcas no rosto, dando a entender que ela havia sofrido agressões fortes em sua face e enrolado dentro de uma lona azul.

Priscila Magrin, mãe da jovem, fez uma publicação no Facebook lamentando a morte de sua filha. Na mensagem, a figura materna se refere diretamente à Nicolly, dizendo que vai honrar o nome da filha e que irá atrás de justiça. “A pior dor que uma mãe pode passar. Luto eterno! Você será amada e lembrada para sempre meu amor, minha princesa, minha riqueza, meu tudo. Justiça seja feita para esses monstros e todos que acobertaram”, iniciou.

“Nada vai te trazer pra mamãe de volta, mas vamos lutar por justiça. Eu vou honrar seu nome para sempre e vou levar você comigo onde eu for, você sempre foi o motivo de me manter viva e vai continuar sendo, pelo seu irmão, pela família, por todos que te amam”, continuou Priscila.