Atriz Florinda Meza, de Chaves, homenageia Silvio: “Legado”

Neste domingo (18), a atriz Florinda Meza homenageou Silvio Santos. Ela se manifestou por meio das redes sociais.

Na publicação, ela compartilhou uma montagem que mostra a personagem Dona Florinda, do seriado mexicano Chaves, vendo Silvio na televisão. Por conta da exibição no SBT, muitos brasileiros se tornaram fãs do programa.

Em sua mensagem, Meza falou sobre o legado do dono da emissora brasileira.

– Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober – escreveu.

Silvio morreu no sábado (17) devido a uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1). Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Fonte: Pleno News/Foto: Van Campos / AgNews