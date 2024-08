Elon Musk comenta saída do X do Brasil: ‘Moraes é uma desgraça’

O proprietário da rede social X, Elon Musk, comentou a decisão de fechar o escritório da empresa no Brasil por se recusar a acatar ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o empresário, o magistrado é uma “desgraça total para a Justiça” brasileira.

Elon disse que as determinações do ministro violam as leis e defendeu não ter escolha a não ser encerrar as atividades do X em solo brasileiro.

– Devido às exigências da “Justiça” @Alexandre no Brasil que nos obrigariam a violar (em segredo) as leis brasileiras, argentinas, americanas e internacionais, não tem escolha a não ser fechar nossas operações locais no Brasil – escreveu.

Musk também compartilhou a nota da Global Government Affairs comunicando o fim das atividades no Brasil. O texto relata que Moraes ameaçou de prisão o representante legal da empresa, caso não houvesse o bloqueio de perfis investigados.

– Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal – diz a nota.

– Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população do Brasil – acrescenta.

Fonte: Pleno News Foto: EFE/EPA/CAROLINA BREHMAN