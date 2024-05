Avassaladoras 2.0 promete ser o filme queridinho no mês dos namorados

Prepare-se para se apaixonar no cinema com “Avassaladoras 2.0”, a comédia romântica que promete conquistar o coração do público brasileiro no mês mais apaixonante do ano: o Dia dos Namorados!

Com estreia agendada para logo após a data especial, dia 13 de junho, o filme é a escolha perfeita para quem busca viver uma paixão avassaladora, daquelas que fazem o coração bater mais forte.

Sinopse

Laura está de volta ao Brasil para o lançamento do livro de seu guru e amigo,

Marcel. Dessa vez, ela está acompanhada de sua filha, Bebel, uma adolescente

com um crush em J-Crush, um YouTuber e ativista ambiental famoso, com quem ela

já conversa há meses pela internet, se fazendo passar por uma atriz bem-sucedida

em Los Angeles.

Depois de ter sua farsa desmascarada durante a viagem, Bebel vê seu plano e o amor de sua vida escaparem. Ela precisa da ajuda de Lu, filha da melhor amiga de sua mãe, Betty, para reconquistar seu J-Crush e desfazer a confusão. Para isso, ela vai precisar explicar para a melhor amiga que odeia mentiras e é sincera até demais por que ela começou a inventar aquela história toda e convencê-la a ajudar a recuperar Julinho. Na tentativa de recuperar o amor do rapaz e falar a verdade, muitos segredos são revelados e Bebel traz à tona um segredo do passado, descobrindo que eles possuem muito mais em comum do que

ela poderia imaginar. O celular em nossa história é um personagem por onde muitas

das tramas se desenvolvem.

Por: Marina Moreira